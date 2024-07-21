Bursaspor'da seferberlik

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor'da seferberlik

Bir dönemim Süper Lig şampiyonu Bursaspor'da taraftarlar müzenin stadın içine taşınması için adeta seferberlik başlattı

Bu sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da taraftarlardan yönetime müze baskısı geldi.

1 Haziran 1963'te kurulan ve 16 Mayıs 2010'da Süper Lig şampiyonu olarak Türk futbol tarihine adını yazdıran Bursaspor'un müzesinin Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na taşınması isteniyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Yeşil Beyazlılar müzenin stadın içine taşınmasıyla birlikte ciddi bir gelir elde edeceklerini de savundu.

Bursaspor müzesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve sponsorlardan destek alınması için kampanya başlatan Bursaspor camiası "Stadyumda çok güzel bir Bursaspor müzesi açılabilir. Taraftarlar olarak Bursaspor'dan böyle bir beklentimiz var. Müze için stadyum turu da olmalı" diyerek çağrıda bulundular.

Enes Çelik yönetimine seslenen Bursasporlular ayrıca bu konunun en kısa sürede gündem gelmesi için Bursa'nın önde gelen kuruluşlarından da yardım beklediklerini vurguladılar.

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