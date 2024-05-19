Bursaspor'da utandıran görüntü

Kaynak: İHA
Bursaspor'da utandıran görüntü
Bir zamanların Süper Lig efsanesi Bursaspor'da Olağan Genel Kurul Toplantısı'na sadece 23 üye geldi.

Bursaspor'da yeni başkanın seçileceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 26 Mayıs Pazar gününe ertelendi. Bugün sadece 23 üyenin imza attığı ortaya çıktı.

Bursaspor Kulübü’nün 19-26 Mayıs tarihlerinde yapılacağını açıkladığı Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın ilk oturumu yeterli çoğunluk sağlanamamasından dolayı ertelendi.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda Divan Kurulu’nun hazır bulunduğu toplantıya 23 üye katılım sağladı. Böylece Bursaspor camiasının merakla beklediği kongre, 26 Mayıs Pazar günü saat 13.00’e ertelendi.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek Olağan Genel Kurul sonrası tek aday olan Enes Çelik, Bursaspor’un yeni başkanı olacak.

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