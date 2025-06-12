Bursaspor'da yaprak dökümü: Şampiyon futbolcuların çoğu gidiyor

TFF 2. Lig temsilcisi Bursaspor, yeni sezon planlaması doğrultusunda kiralık sözleşmesi sona eren oyuncularla vedalaşırken, mevcut kontratları biten isimlerin de durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Furkan Özyapı, Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin kulüplerine döndü. Bu ayrılıkların ardından gözler sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek diğer isimlere çevrildi.

Zekeriya Topayan, Furkan Emre Ünver ve Mustafa Tahir Babaoğlu gibi isimlerin kontratlarının sonuna gelindi. Bu oyunculardan hangileriyle yeni sözleşme imzalanacağı henüz netlik kazanmadı. Ayrıca Samet Bozkurt ve Kerem Dede gibi genç isimlerin durumu da belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz sezon takımın iskeletini oluşturan Ahmet İlhan Özek, Yiğitali Bayrak, Bora Yılmaz, Abdullah Tazgel, Furkan Saki ve Mücahit Can Akçay'a üst liglerden teklifler geldiği öğrenildi. Bu isimlerin yeni sezon planlamasında yer almadığı ve transfer görüşmelerine açık oldukları belirtiliyor.