Bursaspor'dan 33 kişilik kamp kadrosu

Yeni sezona iddialı bir kadroyla hazırlanan Bursaspor’da kamp çalışmaları öncesi kadro netleşti. Teknik direktör Adem Çağlayan yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklara start verecek.

33 İSİM KAMP KADROSUNDA

Yönetimin transfer döneminde kadroya kattığı 11 futbolcunun da kamp kadrosunda yer alması dikkat çekti. Takımın iskeletini oluşturan tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da listede kendine yer buldu.

Kamp kadrosunda yer alan 33 isim ise şöyle:



Kaleciler: Anıl Atağ, Selahattin Sevim, Hakkı Türker

Defans: Kerem Matişli, Salih Fidan, Hamza Şengül, Efe Halaçlar, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkçı, Alperen Babacan, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Sefa Narin, Tunahan Ergül, Ahmet Çobanoğlu, İdris Ertuğrul Furat

Orta saha: Musa Çağıran, Arda Ahmet Güneş, Sertaç Çam, Hamza Gür, Ercüment Sancaklı, Ahmet Efe Çakmakkaya, Sedat Cengiz, Enes Çalışkan, Ahmet Hakan Atış, İlhan Depe, Tayfun Aydoğan, Barış Gök

Forvet: Eray Duman, Emre Işık, Ensar Duman, Emrehan Gedikli, Muhammet Demir