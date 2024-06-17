Bursaspor'dan efsane karar. Resmen açıklandı

Düzenleme: Nilay Abdal
Bursaspor'dan efsane karar. Resmen açıklandı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü, efsane futbolculardan Pablo Martin Batalla oldu.

Bir dönem Süper Lig'e damga vuran, şampiyonluk yaşayan 6 kulüpten biri olma başarısı gösteren Bursaspor, gelecek sezon 3. Lig'de mücadele edecek.

Yeniden eski görkemli günlerine dönmeyi hedefleyen Yeşil-Beyazlı takımda geçtiğimiz günlerde yüzleri güldürecek bir gelişme yaşanmıştı.

Kulübün birikmiş borçlarını ödemek için "Yanındayım" kampanyası başlatan Bursaspor, şehrin ileri gelenleri ve siyasilerinin desteğiyle gerekli parayı toplamış, transfer tahtasını açmayı başarmıştı.

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Bugün de Bursaspor'un yeni teknik direktörü kamuoyuna duyuruldu. Bursaspor'un efsane futbolcularından Pablo Martin Batalla. Yeşil-Beyazlı ekibin başına geçti.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Pablo Martin Batalla ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, tekrar aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." denildi.

2009-2014 ve 2016-2018 yılları arasında Bursaspor forması giyen Pablo Martin Batalla, 250 maça çıktı, 68 gol ve 78 asistlik performans sergiledi.

Batalla, Bursaspor'un, Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynadı.

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