Bursaspor'dan gol yağmuru

TFF 3. Lig 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve son iki haftada bir beraberlik ile bir yenilgi sonucu 5 puan kaybeden Bursaspor bu hafta farklı kazandı. Yeşil beyazlılar konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'u 4-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

BURSASPOR 4 KIRŞEHİR FSK 0

Hakemler: Yücel Büyük, Servet Bozkurt, Musa Çetindemir

Bursaspor: Anıl Atağ, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Berkan Keskin (Hamza Gür dk. 57), Furkan Sakı, Yiğitali Bayrak (Zeki Dursun dk. 71), Musa Çağıran, Vefa Temel (Furkan Özyapı dk. 57), İlhan Depe (Bora Yılmaz dk. 71), Sedat Cengiz, Mücahit Can Akçay (Tahir Babaoğlu dk. 57)

Teknik Direktör: Adem Çağlayan

Kırşehir FSK: Onur Küçük, Emre Can Coşkun (Ömer Faruk Aydemir dk. 79), Ömer Şahin, Rahmi Can Karadaş, Hüseyin Can Öztürk, Mehmet Bağlı, Yusuf Akın (Ahmet Can Arık dk. 46), Samet Dağlı, Yunus Karadağ (Egemen Pehlivan dk. 46), Ekrem Kayılıbal (Muzaffer Kahrıman dk. 36), Ali Ablak (Furkan Yiğit dk. 58)

Teknik Direktör: Gökhan Kılavuz

Goller: İlhan Depe (dk. 9), Sedat Cengiz (dk. 24 pen.), Mücahit Can Akçay (dk. 35), Sedat Cengiz (dk. 41) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Zeki Dursun (Bursaspor), Hüseyin Can Öztürk, Ömer Şahin (Kırşehir FSK)