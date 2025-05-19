Bursaspor'dan tarihi sezon! Rakiplere gol olup yağdılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursaspor'dan tarihi sezon! Rakiplere gol olup yağdılar

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, bu sezon ligde attığı gol sayısı ile dikkatleri üzerine çekti. Yeşil-beyazlı ekip, tarihinin en golcü 3. sezonunu yaşadı.

TFF 3. Lig’de haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, sadece zirveye ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda kulüp tarihinin en golcü sezonlarından birine imza attı. Yeşil beyazlılar, 2024-2025 sezonunda attığı 64 golle, kulüp tarihinin en çok gol atılan 3. sezonunu geride bıraktı. Bu performansla, hem taraftarını sevindirdi hem de yeniden yükselişin sinyallerini verdi.

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Bursaspor’un en çok gol attığı sezonlar şöyle:

69 gol - 2014/15 sezonu (Süper Lig)
65 gol - 2009/10 sezonu (Süper Lig - Şampiyonluk)
64 gol - 2024/25 sezonu (3. Lig - Şampiyonluk)

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