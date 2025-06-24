Bursaspor'dan veda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursaspor'dan veda

Bursaspor geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşanan kadronun önemli isimlerinden Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla genç futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür etti.

VEDA MESAJI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Yiğitali Bayrak’a kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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