Bursaspor'u bırakıp Pendikspor'a gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor'u bırakıp Pendikspor'a gitti

Bursaspor'un altyapısından yetişen Ertuğrul Kurtuluş, Pendikspor'a transfer oldu.

Bu sezon Bursaspor'un kadrosunda düşünülmeyen Ertuğrul, TFF 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'a katıldı.

Ertuğrul Kurtuluş, ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Mesajında, "Şimdi büyük Bursaspor camiasına veda vakti. Buralara gelmemde emeği olan, desteğini esirgemeyen başta ailem olmak üzere futbol okulundan bu güne kadar yanımda olan saygıdeğer hocalarım, tesis çalışanlarımız, yöneticilerimiz, değerli takım arkadaşlarım ve bizleri koşulsuz şartsız destekleyen büyük Bursaspor taraftarına teşekkür ederim. Kariyerimde açtığım bu beyaz sayfada Vakıfköy'ü en iyi şekilde temsil edeceğimden şüpheniz olmasın. Şampiyon Bursaspor'un en kısa sürede hak ettiği yere çıkması dileğiyle hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Kurtuluş, Bursaspor A Takımı'nda 71 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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