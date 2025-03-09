Bursaspor'un ilk kez yenildiği maçta yangın paniği!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Bursaspor'un ilk kez yenildiği maçta yangın paniği!

Belediye Kütahyaspor, kendi sahasında konuk ettiği Bursaspor'u 3-1'lik skor ile mağlup etti.

TFF 3. Lig'in 23. haftası Belediye Kütahyaspor-Bursaspor mücadelesinde kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. Bursaspor bu sezon ligde ilk kez yenildi.

Bursaspor, tam 313 gün sonra mağlup olurken 22 maçta 15 galibiyet 6 beraberlik almıştı.

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YANGIN PANİĞİ YAŞANDI

Öte yandan Belediye Kütahyaspor - Bursaspor mücadelesinin 87. dakikasında Dumlupınar Stadyumu'nun orta tribünlerinden dumanlar yükselmeye başladı. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdururken, itfaiye ekipleri müdahale için dumanların yükseldiği yere gitti. Neden çıktığı belli olmayan yangına kısa sürede müdahale edildi. Karşılaşmanın hakemi oyunu 4 dakika sonra tekrar başlattı.

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