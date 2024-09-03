Bursaspor'un kasasını dolduran anlaşma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bursaspor'un kasasını dolduran anlaşma

Bursaspor, A takım ve altyapı forma göğüs sponsorluğundan 22 milyon TL kazanacak.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, A takım ve altyapı forma göğüs sponsorunun belli olduğunu ve yeşil-beyazlı kulübün kasasına bu anlaşmadan 22 milyon TL gireceğini açıkladı.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: “A takım ve altyapı forma göğüs sponsorumuz Cuma günü saat 14.30’da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuna duyurulacaktır. Yıllık 22 milyon TL’ye yaptığımız bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

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