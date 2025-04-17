Bursaspor'un kupa töreni tarihi açıklandı

Kaynak: İHA
Bursaspor'un kupa töreni tarihi açıklandı

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, 20 Nisan Pazar günü oynanacak olan Bornova 1877 maçı sonrasında kupa töreni gerçekleştirileceğini açıkladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Bursaspor'un kupa töreni, ligin 29. haftasında iç sahada oynanacak Bornova 1877 maçının ardından yapılacak.

"KAZANILACAK KUPALAR YAŞANACAK ŞAMPİYONLUK VAR"

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sıra bu şampiyonluğu kupayla taçlandırmada. 20 Nisan Pazar günü saat 15.00’da evimizde oynayacağımız Bornova maçının bitimiyle, sezon boyunca her maçta rekor tazelediğimiz evimiz Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun teşrifleriyle kupa törenimizi gerçekleştireceğiz. Ait olduğumuz yere, şampiyonu olduğumuz Süper Lig’e geri dönüşte ilk etabı alnımızın akıyla şampiyon tamamladık. Yeni şampiyonluklar ve borçsuz Bursaspor için çalışmaya devam edeceğiz. Kazanılacak kupalar, yaşanılacak şampiyonluklar var."

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