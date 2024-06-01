Bursaspor'un rakipleri belli oldu

Bursaspor, 61 yıl sonra ilk defa TFF 3. Lig'de yer alacak ve play-off maçlarının tamamlanmasıyla muhtemel rakipleri kesinleşti.

2024-2025 sezonunda toplam 62 takımın yer alacağı ligde, Bursaspor'un yanı sıra Bursa temsilcileri Yıldırımspor, Nilüfer Belediye FSK ve İnegöl Kafkasspor da 2. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

BÖLGESEL LİG İHTİMALİ

Henüz kesinleşmeyen TFF 3. Lig statüsüyle ilgili, seyahat giderlerini azaltmak amacıyla bölgesel bir lig formatının olabileceği tartışılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, lig statüsünü yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

TFF'nin daha önceden belirttiğine göre, 3. Lig 8 Eylül Pazar günü başlayacak ve grup kuraları yakında çekilecek.

İŞTE BURSASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ:

2. LİG’DEN DÜŞENLER

Bursaspor

Zonguldak Kömür

Kırşehir FSK

Adıyaman FK

Etimesgut Bld.

Düzcespor

Denizlispor

Uşakspor

3. LİG’DE DEVAM EDENLER

Bursa Yıldırımspor

İnegöl Kafkasspor

Aliağa Futbol AŞ

Ayvalıkgücü Bld.

52 Orduspor

Edirnespor

Mardin 1969

Küçükçekmece Sinop

Karabük İY

Artvin Hopaspor

Talasgücü Bld.

Kırıkkalegücü

Karşıyaka

Turgutluspor

Efeler 09

Anadolu Üniversitesi

Silifke Bld.

Pazarspor

Amasyaspor FK

Kemerkent Bulvar

Ergene Velimeşe

Kelkit Hürriyet

Silivrispor

Borova 1877

Kuşadasıspor

Bld. Kütahya

B.Tepecik

Ağrı 1970

Fatsa Bld.

Osmaniyespor FK

1922 Konyaspor

Bayburt Öİ

Sebat Gençlik

1984 Muşspor

Tokat Bld. Plevne

Alanya Kestel

Orduspor 1967

Balıkesirspor

Bergama Sportif

Çankaya SK

23 Elazığ FK

Nevşehir Bld.

BAL’DAN 3.LİG’E YÜKSELENLER

Nilüfer Belediye FK

Beykoz İshaklı

Çorluspor 1947

Tire 2021

Muğlaspor

1926 Polatlı Bld.

Niğde Bld.

Viranşehir Bld.

Mazıdağı Fosat

Çayelispor

Yozgat Bld. Bozok

Türk Metal 1963