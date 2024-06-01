Bursaspor'un rakipleri belli oldu

Bursaspor, 61 yıl sonra ilk defa TFF 3. Lig'de yer alacak ve play-off maçlarının tamamlanmasıyla muhtemel rakipleri kesinleşti.
2024-2025 sezonunda toplam 62 takımın yer alacağı ligde, Bursaspor'un yanı sıra Bursa temsilcileri Yıldırımspor, Nilüfer Belediye FSK ve İnegöl Kafkasspor da 2. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.
BÖLGESEL LİG İHTİMALİ
Henüz kesinleşmeyen TFF 3. Lig statüsüyle ilgili, seyahat giderlerini azaltmak amacıyla bölgesel bir lig formatının olabileceği tartışılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun, lig statüsünü yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
TFF'nin daha önceden belirttiğine göre, 3. Lig 8 Eylül Pazar günü başlayacak ve grup kuraları yakında çekilecek.
İŞTE BURSASPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ:
2. LİG’DEN DÜŞENLER
Bursaspor
Zonguldak Kömür
Kırşehir FSK
Adıyaman FK
Etimesgut Bld.
Düzcespor
Denizlispor
Uşakspor
3. LİG’DE DEVAM EDENLER
Bursa Yıldırımspor
İnegöl Kafkasspor
Aliağa Futbol AŞ
Ayvalıkgücü Bld.
52 Orduspor
Edirnespor
Mardin 1969
Küçükçekmece Sinop
Karabük İY
Artvin Hopaspor
Talasgücü Bld.
Kırıkkalegücü
Karşıyaka
Turgutluspor
Efeler 09
Anadolu Üniversitesi
Silifke Bld.
Pazarspor
Amasyaspor FK
Kemerkent Bulvar
Ergene Velimeşe
Kelkit Hürriyet
Silivrispor
Borova 1877
Kuşadasıspor
Bld. Kütahya
B.Tepecik
Ağrı 1970
Fatsa Bld.
Osmaniyespor FK
1922 Konyaspor
Bayburt Öİ
Sebat Gençlik
1984 Muşspor
Tokat Bld. Plevne
Alanya Kestel
Orduspor 1967
Balıkesirspor
Bergama Sportif
Çankaya SK
23 Elazığ FK
Nevşehir Bld.
BAL’DAN 3.LİG’E YÜKSELENLER
Nilüfer Belediye FK
Beykoz İshaklı
Çorluspor 1947
Tire 2021
Muğlaspor
1926 Polatlı Bld.
Niğde Bld.
Viranşehir Bld.
Mazıdağı Fosat
Çayelispor
Yozgat Bld. Bozok
Türk Metal 1963