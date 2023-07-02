Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu

Bursaspor’da tek başkan adayı olan Recep Günay’ın listesi onaylandı ve resmen başkan oldu. Günay, yaşanan tepkiler sonrası Timsah Park’ı konuşma yapmadan terk etti.

Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu

Bursaspor'da Olağanüstü Kongre sona erdi. Tek başkan adayı olarak Genel Kurul'a gelen Recep Günay, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı seçildi. Ancak Recep Günay, yaşanan gerginlikten dolayı Timsah Park'ı terk etti.

Başkanlık konuşması yapamayan Günay, kongre esnasında yaptığı açıklamada, “Hala Bursaspor'a bir umut ışığı olarak sizleri burada görmekten mutluluk duyarım. Bursaspor'u hukuksal olarak sona geldiğini bildiğimizden bu çalışmaya girdik. Bursaspor, Bursa'nın vazgeçilmezidir. Bursaspor'un yaşaması için mücadele ettik. Bursaspor'un ölümü bizim vicdanımız elvermedi. Bu Genel Kurul olmasaydı bir daha olmayacaktı. Dernek yönetimsiz kalacaktı. Bursaspor kapanmasın diye aday olduk.

Biz bu kulübü yaşatacağız. Bütün Bursa'ya sesleniyorum, Bursaspor'a sahip çıkın. Siyasiler, yerel yönetimler, Vali Bey, Belediye Başkanımız, sanayicilerimiz bir araya gelsin. Yönetim kurulu yapın, ekip yapın bize de düşen neyse biz de destek verelim. Bursaspor'a sahip çıkın” dedi. (İHA)

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