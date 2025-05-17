Bursaspor'un zaferi: Lige devam

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor'un zaferi: Lige devam

Basketbolda kazananın Play-İn'de Telekom'un rakibi olacağı karşılaşmada Bursapor, Aliağa Petkim'i deplasmanda 95-86 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Bursaspor Yörsan, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 95-86 yendi.

1. periyotu 28-18 önde bitiren yeşil-beyazlılar, ikinci periyotta 43-42 geri düştü. Üçüncü periyotta yeniden oyunu eline alarak skoru 70-61’e getiren Bursaspor, son periyotta da üstünlüğünü koruyarak sahadan 95-86 üstün ayrıldı.

Bursa ekibi bu skorla Play-İn'de Telekom'un rakibi oldu. Bursaspor tek maç usulüne göre oynanacak Play İn’de saha avantajını da elinde bulunduracak.

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