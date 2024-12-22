Bursa’ya otomobilde 150 adet suikast tabancası ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan Bursa'ya kaçak silah sevkiyatı yapılacağına dair istihbarat aldı. Bunun üzerine İnegöl ilçesi girişinde önlem alarak, şüpheli bir otomobili durdurdu. Aramada, koliler içinde 150 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Suikast silahı olarak bilinen tabancalar, güvenlik güçleri tarafından ele geçirilerek incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü D.Ö. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNEGÖL KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Kaymakam Arslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KOM Şube Müdürlüğümüz tarafından ‘Ruhsatsız Silah Taşıyanlara’ yönelik yapılan çalışma sonucunda durdurulan şüpheli bir araçta 150 adet el yapımı tabanca ele geçirilmiş, şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara teslim edilmiştir. Ruhsatsız silah taşıyanları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek. Kahraman mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”

Bu başarılı operasyon, kaçak silah ticaretine karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak kaydedildi.