Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tacettin Gün, görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düştü. Aynı kazada Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hakkı Eryılmaz da hayatını kaybetti.

Yenişehirli olan Gün’ün naaşı, Yenişehir Uluslararası Havaalanı’nda törenle karşılandı. Bugün ikindi namazına müteakip Bursa Ulu Camii’de düzenlenecek cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği’nde defnedilecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, şehidin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Özel, “Şehidimizin acısı yüreğimizi yaktı. Onu ebediyete uğurlarken, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Evli olan Tacettin Gün’ün Yenişehir’in sevilen damatlarından olduğu belirtildi. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ederken, şehirde yas havası hakim. Gün’ün ailesi ve yakınları, cenaze töreni için hazırlık yapıyor. Bursa, bir kez daha şehit acısıyla sarsıldı.