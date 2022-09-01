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  • Bursa'yı sağanak vurdu. Karayla deniz birleşti. Sel önüne ne kattıysa sürükledi

Bursa'yı sağanak vurdu. Karayla deniz birleşti. Sel önüne ne kattıysa sürükledi

Bursa'da sağanak yağış ve sel hayatı felç etti. Sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 07:47
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Bursa'yı sağanak vurdu. Selde birçok vatandaş mahsur kaldı. Sokaklar göle döndü

Bursa'yı sağanak vurdu. Karayla deniz birleşti. Sel önüne ne kattıysa sürükledi
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Bursa'da sağanak, sel, fırtına ve dolu ekili tarım alanlarına da büyük zarar verdi. Şehrin kuzeyinde merkez Osmangazi ilçesinin köylerinde, üzüm, incir, domates, kavun, karpuz bahçelerinde büyük zarar meydana geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık köyünde de sel suları araçları sürükledi. Tarladan erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi de zor anlar yaşadı. Genç bir köy sakini, "Ömer Amca diğer kamyonete bin" diye bağırarak yaşlı adamı yönlendirdi. Yaşlı adam son anda sel sularından kurtuldu.

Öte yandan Mudanya'da da bir çok noktada araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Bu anlar vatandaşlar tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yoğun yapılaşma sebebiyle sel suları gidecek yol bulamadı. Ana arterler sel sularıyla önüne ne kattıysa sürükledi. Dağdan gelen sel suları bir minibüsteki 4 kişilik aileye zor anlar yaşattı. Minibüs bir ağaca yaslandı. İçindekiler de çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

O anları apartmanın balkonundan çeken bir kadın da "Allah'ım sen koru" diye dua etti. Ana caddenin sel sularıyla kaplanması Bursa'da facia yaşanmadan atlatılan afetin boyutunu gözler önüne serdi.

KARAYLA DENİZ BİRLEŞTİ

Gemlik'te sel sularında kalan sürücünün imdadına ise polisler yetişti.
Saat 15.30 sularındaki sel dereleri taşırdı. Özellikle Halitpaşa ve Ömerbey Mahallesi sağanak yağıştan etkilendi. Mudanya'da ana caddeler de sular altında kaldı. Halitpaşa Mahallesi'nde sel suları sebebiyle karayla deniz birleşti.

Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü. Buski, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan rögarları açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu. İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, maddi hasar bulunduğu bildirildi.

65 YAŞINDAKİ ADAM ZOR KURTULDU

Merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık köyünde de sel suları araçları sürükledi. Tarladan erik hasadından dönerken kamyonetiyle sel sularında mahsur kalan 65 yaşındaki Ömer Eydi de zor anlar yaşadı. Genç bir köy sakini, "Ömer Amca diğer kamyonete bin" diye bağırarak yaşlı adamı yönlendirdi. Yaşlı adam son anda sel sularından kurtuldu.

Öte yandan Mudanya'da da bir çok noktada araçlar sel sularıyla birlikte sürüklendi. Bu anlar vatandaşlar tarafından kamerayla kayıt altına alındı.

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