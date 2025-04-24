Bursluluk sınav tarihinde değişiklik olacak mı? MEB açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bursluluk sınav tarihinde değişiklik olacak mı? MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görüldüğü belirtilerek açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının 27 Nisan Pazar günü yapılacağını açıkladı.

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası okullar tatil edilmişti. Sosyal medya üzerinden bursluluk sınav tarihlerinin değiştiği yönünde söylentiler çıkmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında düzenlenecek bursluluk sınavı tarihinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Sosyal medya ve bazı kaynaklarda sınavın iptal edileceğine ilişkin bilgiler gerçeği yansıtmıyor.

İlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek.

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