Bursluluk sınav tarihinde değişiklik olacak mı? MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının 27 Nisan Pazar günü yapılacağını açıkladı.

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası okullar tatil edilmişti. Sosyal medya üzerinden bursluluk sınav tarihlerinin değiştiği yönünde söylentiler çıkmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında düzenlenecek bursluluk sınavı tarihinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.



Sosyal medya ve bazı kaynaklarda sınavın iptal edileceğine ilişkin bilgiler gerçeği yansıtmıyor.



İlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek.