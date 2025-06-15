Buruk'un gözünden düşmüştü: Zaniolo'dan Galatasaray kararı

Son olarak İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray yönetiminin gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği 25 yaşındaki futbolcunun geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Okan Buruk'tan bir şans daha istediği iddia edilen Zaniolo'nun Galatasaray'da kalarak kendini ispatlamak istediği öne sürüldü.

Fiorentina'da 13 maça çıkan Nicolo Zaniolo, gol ve asist katkısında bulunamamıştı.

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