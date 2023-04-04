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Galatasaray'ın Icardi planı belli oldu

Okan Buruk'tan Icardi için özel önlem. Genç teknik adamın özel bir görüşme yaparak motivasyon düşüklüğü yaşayan yıldız futbolcuyu yeniden eski formuna döndüreceği öğrenildi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:00
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Buruk'un Icardi planı

Galatasaray'ın Icardi planı belli oldu
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Galatasaray'da son dönemde tutuk gözüken ve gol atamayan Mauro Icardi'nin, istediğini yapamamaktan dolayı moralsiz olduğu ifade edildi.

Adana Demirspor maçını boş geçen ve oyundan çıkarken direkt soyunma odasına giden yıldızın, ne takım içinden herhangi biriyle ne de teknik kadroyla en ufak bir sorununun olmadığı öğrenildi. 29 yaşındaki golcü, maç bitiminde de üzgün gözükmüş, bu hali kafa karıştırmıştı.

Icardi'nin bu durumunun tesislerde de devam ettiği belirlendi. Kimseyle herhangi bir sorunu olmayan Icardi'nin gol atamamaktan dolayı moralsiz olduğu bildirildi.

Milliyet'in haberine göre Buruk, istediği pasları alamayan ve gol atamadığı için de mutsuz bir görüntü çizen Icardi ile görüştü.

Başarılı teknik adamın, futbolcusuna, "Sana güveniyoruz. Yine o golleri atacaksın. Gol atman elbette önemli ama zaten büyük maçlarda üzerine düşeni yaptın" dediği öğrenildi.

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