Galatasaray'ın Icardi planı belli oldu

Galatasaray'da son dönemde tutuk gözüken ve gol atamayan Mauro Icardi'nin, istediğini yapamamaktan dolayı moralsiz olduğu ifade edildi.

Adana Demirspor maçını boş geçen ve oyundan çıkarken direkt soyunma odasına giden yıldızın, ne takım içinden herhangi biriyle ne de teknik kadroyla en ufak bir sorununun olmadığı öğrenildi. 29 yaşındaki golcü, maç bitiminde de üzgün gözükmüş, bu hali kafa karıştırmıştı.



Icardi'nin bu durumunun tesislerde de devam ettiği belirlendi. Kimseyle herhangi bir sorunu olmayan Icardi'nin gol atamamaktan dolayı moralsiz olduğu bildirildi.



Milliyet'in haberine göre Buruk, istediği pasları alamayan ve gol atamadığı için de mutsuz bir görüntü çizen Icardi ile görüştü.

Başarılı teknik adamın, futbolcusuna, "Sana güveniyoruz. Yine o golleri atacaksın. Gol atman elbette önemli ama zaten büyük maçlarda üzerine düşeni yaptın" dediği öğrenildi.