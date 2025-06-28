Burun akıntınız sizi ele veriyor! Gizli tehlikeler mi var? Uzmanlar anlattı

Uzun süren burun akıntısı ve hapşırık, çoğu zaman basit bir soğuk algınlığı veya mevsimsel alerjiyle ilişkilendirilse de, uzmanlar bu belirtilerin altında daha ciddi sağlık sorunlarının yatabileceği konusunda uyardı.

Alerjilerden sinüzite, hatta bağışıklık sistemi hastalıklarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gereken bu belirtiler, doğru teşhis ve tedaviyle kontrol altına alınmazsa yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebildi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: BELİRTİLER HAFİFE ALINMAMALI

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden alerji ve immünoloji uzmanı Prof. Dr. Clifford Bassett, uzun süren burun akıntısı ve hapşırığın genellikle alerjik rinitin bir göstergesi olabileceğini belirtti.

Ancak, bu belirtilerin kronik sinüzit, nazal polip veya nadir durumlarda bağışıklık sistemi bozuklukları gibi daha ciddi durumlarla ilişkili olabileceğini vurguladı.

Bassett, “Hastalar genellikle bu belirtileri mevsimsel alerjilere bağlayıp geçiştiriyor, ancak 2 haftadan uzun süren burun akıntısı mutlaka bir uzmana danışılmalı” dedi.

İngiltere’de bulunan Imperial College London’dan Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı Prof. Dr. Hesham Saleh ise kronik burun akıntısının sinüs enfeksiyonlarına işaret edebileceğini ifade etti. Saleh, “Burun akıntısı sarı veya yeşil renkteyse ve baş ağrısı, yüzde basınç hissi gibi belirtilerle birlikte seyrediyorsa, bu durum kronik sinüzitin bir göstergesi olabilir. Erken teşhis, komplikasyonları önlemede kritik önem taşıyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, kronik burun akıntısı ve hapşırığın alerjik rinit hastalarının %70’inde görüldüğünü, ancak bu belirtilerin %20’sinde altta yatan başka bir sağlık sorununun varlığını ortaya koyduğunu gösterdi.

Araştırma, özellikle astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve hatta bazı otoimmün hastalıkların burun akıntısı ve hapşırık gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini vurguladı.

Ayrıca, Journal of Allergy and Clinical Immunology’de yayımlanan bir başka çalışma, alerjik rinitin tedavi edilmediği takdirde sinüzit, orta kulak enfeksiyonları ve uyku apnesi gibi komplikasyonlara yol açabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Maria Garcia-Lloret, “Bu belirtiler sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir ve daha karmaşık sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir” dedi.

NE YAPILMALI?

Uzmanlar, uzun süren burun akıntısı ve hapşırık şikayetleri olan bireylerin öncelikle bir KBB uzmanına veya alerji uzmanına başvurmasını önerdi.

Alerji testleri, sinüs görüntülemeleri ve gerekirse kan testleri, belirtilerin altında yatan nedeni belirlemede etkili yöntemler arasında yer aldı.

Ayrıca, evde alınabilecek bazı önlemler de belirtileri hafifletebilir:

Hava nemlendiricileri kullanmak: Burun pasajlarını nemli tutarak tahrişi azaltır.

Alerjenlerden kaçınmak: Polen, toz akarı ve evcil hayvan tüylerine maruziyeti azaltmak için maske kullanımı veya evde hava filtresi bulundurmak.

Düzenli burun yıkama: Salin solüsyonlarıyla burun temizliği, alerjenleri ve mukusu uzaklaştırır.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Masum gibi görünen burun akıntısı ve hapşırık, bazen ciddi sağlık sorunlarının ilk sinyalleri olabilir.

Uzmanlar, bu belirtilerin 2 haftadan uzun sürmesi durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurulmasını önerdi.