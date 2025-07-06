Burun akıntısı deyip geçmeyin! Yazı zehir etmesin: Uzmanlar tüyolar

Burun akıntısı, hapşırma ve göz kaşıntısı gibi belirtiler, yazın polen alerjisinin işareti olabilir. Alerji, bağışıklık sisteminin polen gibi masum maddelere aşırı tepki göstermesiyle oluşur. Uzmanlar, bu belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor; çünkü polen alerjisi yaşam kalitesini ciddi oranda düşürebilir ve tedavi edilmezse komplikasyonlara neden oluyor.

Polen alerjisi yaz boyunca burun akıntısı, hapşırma ve kaşıntıya yol açıyor. Uzmanlar, belirtileri küçümsememenizi öneriyor. Erken teşhis ve tedavi, sinüzit ile astım riskini azaltır. Polenlerden korunmak için maske ve filtreli klimalar kullanın.

Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, “Polen alerjisi, yazın ağaç, çim ve yabani ot polenlerinin çoğalmasıyla şiddetleniyor. Burun akıntısı basit bir nezle gibi görünse de, alerjik rinitin yaygın belirtisidir. Tedavi edilmezse sinüzit, orta kulak iltihabı ya da astım gibi sorunlara yol açabilir” dedi. Akçay, alerji testinin doğru teşhis için kritik olduğunu ve antihistaminik ilaçlarla burun spreylerinin etkili olduğunu ifade etti.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Çelik, polen alerjisinin yaz boyu sürebileceğini belirtiyor: “Polenler rüzgârla kilometrelerce taşınabilir. Yazın yüksek sıcaklık ve kuru hava, polen yoğunluğunu artırır. Maske kullanımı ve polen filtreli klimalar, teması azaltabilir.” ifadelerini kullandı. Çelik, belirtileri olanların bir uzmana danışmasını önerdi.

Bilimsel çalışmalar bu görüşleri destekliyor. Journal of Allergy and Clinical Immunology’de 2023’te yayımlanan bir araştırma, iklim değişikliğinin polen mevsimini uzattığını ve alerji vakalarını artırdığını gösterdi. Araştırmaya göre, sıcaklık artışı polen üretimini yüzde 20 oranında artırıyor.

Ayrıca, European Respiratory Journal’da yayımlanan bir çalışma, alerjik rinitin astım riskini yüzde 30 artırdığını ortaya koydu. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor.

Polen alerjisinden korunmak için uzmanlar, sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmayı, pencereleri kapalı tutmayı ve duş alarak polenleri ciltten arındırmayı tavsiye ediyor.

Ayrıca, immünoterapi (alerji aşısı) gibi uzun süreli tedaviler, belirtileri hafifletmede etkili olabilir. Burun akıntısını ciddiye alın; bu basit belirti, alerjinin ilk işareti olabilir. Uzman görüşleri ve bilimsel veriler, erken müdahalenin hem konforlu bir yaz geçirmenizi sağlayacağını hem de ciddi sağlık sorunlarını önleyeceğini gösteriyor.

POLEN ALERJİSİ NEDİR?

Polen alerjisi, bağışıklık sisteminin ağaç, çim veya yabani ot polenleri gibi zararsız maddelere aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkan bir alerjik durumdur. Genellikle "alerjik rinit" veya "saman nezlesi" olarak da bilinir. Polenler, bitkilerin üremesi için havaya yayılan küçük taneciklerdir ve rüzgârla kolayca taşınabilir.

Alerjik kişilerde bu tanecikler burun, göz veya solunum yollarında tahrişe yol açar.

Belirtileri:

• Burun akıntısı veya tıkanıklığı

• Hapşırma

• Gözlerde kaşıntı, kızarıklık veya sulanma

• Boğazda kaşıntı veya öksürük

• Yorgunluk ve baş ağrısı (nadiren)