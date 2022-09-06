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Doç. Dr. Yıldırım: Burun estetiğinde kemiği kırmadan tedavi mümkün

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Çekiç ve keski tekniği, kemiğin bir miktar parçalanmasına ve istemeden kırılmalara neden olabilir. Bu bir piezo ile önlenir. Ayrıca ince törpülerle bile mümkün olmayan bir şekilde şekillendirilmesine olanak sağlar. Hatta bazı durumlarda burun kemiklerinin kırılması bile önlenebilir” dedi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:49
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Burun estetiğinde kemiği kırmadan tedavi mümkün

Doç. Dr. Yıldırım: Burun estetiğinde kemiği kırmadan tedavi mümkün
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Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, piezo rinoplastiye yönelik bilgi vererek avantajlarını açıkladı.

Prof. Dr. Yıldırım, “Bu rinoplasti yönteminde, klasik yöntem uygulanan çekiç ve keskilerden kaçınılır. Bunun yerine burun kemiklerini yeniden şekillendirmek ve küçültmek için bir piezo kullanılır. Piezo, ultrasonik enerjiyi yumuşak dokuya zarar vermeden kemiğe ileten özel bir alettir. Enerji özel olarak kemiğe iletildiği için ikincil bir hasar oluşmaz, yani yumuşak doku şişmesi ve morlukları azalır. Piezo cihazı, kemiği yeniden şekillendirmek için kullanılan heykel aletleri şeklinde şekillendirilmiş çeşitli ataşmanlarla birlikte gelir ve kullanılır. Bu, cerraha daha fazla hassasiyet sağlayan daha nazik bir tekniktir. Daha az şişlik ve morluk olur ve bazı hastalar neredeyse hiç morluk olmadığını fark eder” diye konuştu.

Doç. Dr. Yıldırım, “Piezo kemiği kırmadan kemiği yeniden şekillendirmek için kullanılabildiği gibi burun köprüsünün korunması için de kullanılabilir. Bu ultrasonik cihaz burun kemiği şekillendirme için tasarlandı. Sadece burun kemiklerinde küçültme veya ayarlama gerektiren hastalar için uygundur. Bu teknikte, kemik kemerin azaltılmasını, kemik asimetrilerinin veya kemik düzensizliklerinin ayarlanmasını ve kemik orta çatının daraltılmasını içerebilir. Genellikle dikiş ve greft teknikleri kullanılarak yapılan burun ucu ve kıkırdak düzeltmeleri için teknik uygun değildir. Piezo, yalnızca yüksek kemik yoğunluğu enerji iletimine izin verdiği için kıkırdağı kesmez veya yeniden şekillendirmez. Bu nedenle, yalnızca uç ameliyatına ihtiyacınız varsa, piezo uygun değildir” şeklinde konuştu.
 

“AMELİYATTAN SONRA ÇOK AZ AĞRI OLUR HATTA OLMAZ”
 

Doç. Dr.Yıldırım, şunları söyledi:

“Kapalı veya burun içi yaklaşımla kullanımı daha zor olacaktır. Bunun nedeni, aletlerin yeterince uzun olmaması ve piezo kemik şekillendirme için kemiklerin doğrudan görülmesinin gerekli olmasıdır. Bununla birlikte, rinoplasti için piezo kullanmanın avantajları, fark edilmeyen minimal bir kesi ile yapılması nedeniyle bir çok cerrah tarafından tercih nedenidir. Ameliyattan sonra çok az ağrı olur veya hiç olmaz. Ayrıca morarma neredeyse olmaz. İlk iyileşme döneminde burun kemiklerini yerinde tutmak için olağan şekilde bir burun ateli gereklidir. Bu atel yaklaşık 1 hafta sonra çıkarılır. Splintin çıkarılması sırasında hastaların çoğu şişliklerin minimal olduğunu veya hiç olmadığını fark edecektir. Piezo kullanarak yapılan rinoplasti riskleri herhangi bir genel rinoplasti ile aynıdır hatta daha azdır”

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