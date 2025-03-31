Burun estetiğini sınırlayan detayı uzmanlar açıkladı

Burun estetiği, hem estetik kaygılar hem de nefes alma sorunları için giderek popülerleşen bir cerrahi müdahale. Ancak romatoid artrit, lupus gibi romatolojik hastalıklar söz konusu olduğunda, uzmanlar bu tür ameliyatlara temkinli yaklaşıyor.

BİLİM RİSKLERİ ORTAYA KOYDU

Romatolojik hastalıklar, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasına yol açan otoimmün durumlar olarak biliniyor. Bu tür rahatsızlıklar, cerrahi müdahalelerde yara iyileşmesini ve enfeksiyon kontrolünü olumsuz etkileyebiliyor.

2021’de Annals of the Rheumatic Diseases dergisinde yayımlanan bir çalışma, romatoid artrit hastalarında cerrahi sonrası enfeksiyon riskinin %15 daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca, bu hastaların kullandığı bağışıklık baskılayıcı ilaçlar, iyileşme sürecini yavaşlatarak komplikasyon ihtimalini artırıyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten romatolog Dr. Eric Matteson, “Romatolojik hastalığı olan bireylerde, cerrahi stres vücutta inflamatuar bir yanıtı tetikleyebilir. Bu da enfeksiyon, doku hasarı ve hatta eklem tutulumu gibi sorunlara yol açabilir” dedi.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. David D’Cruz ise, “Burun estetiği gibi hassas bir operasyonda, romatolojik durumlar kanama riskini ve yara iyileşmesinde gecikmeyi artırabilir. Bu nedenle ameliyat kararı çok dikkatli verilmelidir” uyarısında bulundu.

NEDEN AMELİYAT YAPILMIYOR?

Uzmanlar, romatolojik hastalıkların burun estetiği üzerindeki etkilerini şu şekilde açıkladı:

Bağışıklık Sorunları: Otoimmün hastalıklar, enfeksiyonlara karşı savunmayı zayıflatıyor.

İlaç Etkileri: Kortikosteroidler ve immünsüpresanlar, yara kapanmasını zorlaştırıyor.

Doku Hassasiyeti: Romatizma, burun kıkırdağı ve çevresindeki dokuları etkileyebiliyor.

Kanama Riski: İltihaplı damarlar, cerrahi sırasında kontrol edilmesi zor kanamalara neden olabilir.

2023’te Journal of Plastic and Reconstructive Surgery dergisinde yer alan bir inceleme, lupus hastalarının %20’sinde cerrahi sonrası doku komplikasyonları yaşadığını ortaya koydu.

UZMANLARDAN NET TAVSİYE

Türkiye’den Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Yasin Kulaksız, “Romatolojik hastalıklar gibi ciddi sağlık sorunları varsa, burun estetiği ameliyatı yapmıyoruz. Hastanın genel sağlığı her zaman estetik kaygılardan önde gelir” dedi.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten plastik cerrah Dr. James Zins ise, “Bu tür hastalar için öncelikle romatologla konsültasyon şart. Hastalık kontrol altındaysa ve riskler minimalize edilmişse ancak o zaman ameliyat düşünülebilir” önerisinde bulundu.

Dr. Matteson, alternatiflere dikkat çekti:

“Estetik kaygılar için cerrahi dışı yöntemler, örneğin dolgu uygulamaları, bazı durumlarda daha güvenli olabilir. Ama yine de romatolojik durumlar her adımda değerlendirilmeli.”

SAĞLIK MI, ESTETİK Mİ?

Bilimsel veriler ve uzmanlar, romatolojik hastalıkların burun estetiği ameliyatını riskli hale getirdiğini doğruladı.

Bağışıklık sisteminin hassas dengesi, iyileşme sürecindeki zorluklar ve ilaçların yan etkileri, cerrahiyi ikinci plana attı.

Romatizma gibi bir rahatsızlığınız varsa, estetik hayallerinizi ertelemeden önce doktorunuzla detaylı bir görüşme yapmanızın kritik olduğu vurgulandı.