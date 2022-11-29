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Burun karıştırmak hangi hastalığı yapar?

Burun karıştırmak genel davranışlar arasında ayıp karşılanırken ancak bilimsel araştırmalara göre bu haraketi yapmak sadece ayıp değil bir de hastalığa yol açıyor. İşte o hastalık…

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 17:42
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Burun karıştırmak hangi hastalığa yol açar

Burun karıştırmak hangi hastalığı yapar?
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Burun karıştırma çocukluktan beri gelen istemsiz yapılan alışkanlıklar arasında bulunur. Toplumda birçok insan fark etmeden bile olsa burnunu karıştırır. Ancak bilim insanları yaptıkları araştırmalarda burun karıştırmanın beyne zarar verdiğini ve çeşitli hastalıklara zemin oluşturduğunu tespit etti.

ALZHIEMER HASTALIĞINA YOL AÇIYOR

Nature isimli tıp dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre burun zarının zedelenmesi burunda yerleşmiş olan bakterilerin beyne ulaşmasını kolaylaştırabiliyor ve beyinde bu bakterilerle mücadele için üretilen proteinler Alzheimer hastalığındakine benzer şekilde kümeler oluşturabiliyor.

ARAŞTIRMA FARELER ÜZERİNDE YAPILDI

Avustralya Griffith Üniversitesi tarafından fareler üzerinde yapılan araştırmada bir grup farenin burnuna Chlamydia bakterileri bir gruba ise tuzlu su enjekte edildi.
Chlamydia pneumoniae, solunum yolu enfeksiyonları ve zatürreye sebep oluyor ve geç başlangıçlı bunama olan hastaların beyninde de bulunabiliyor. 72 saat sonra burunda bulunan Chlamydia pneumoniae türü bakterilerin burun mukozasında oluşan zedelenmeler sonucu koku ve trigeminal sinirleri aracılığıyla beyne ulaşabileceği gösterildi.

DAHA FAZLA BAKTERİ OLUŞUYOR

28 gün sonra yapılan incelemelerde bulaşıcı dozu alan farelerde beynin buruna en yakın kısmında daha fazla bakteri tespit etti. Bu saha, beynin koku alma duygusuyla ilgili bölümü idi. Burunlarına bakteri enjekte edilen farelerde ayrıca bakterilerin etrafında enfeksiyonla mücadele maksadıyla üretilen amiloid β proteini kümeleri vardı. Alzheimer hastalığıyla ilgili gen profillerinin, enfeksiyondan 28 gün sonra enfeksiyondan yedi gün sonrasına kıyasla daha fazla olduğu da tespit edildi.

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