Burun neden tıkanır

Kış aylarının gelmesiyle birlikte daha sık görülen burun tıkanıklığı basit gibi görünse de yaşam kalitesini düşürüyor. Üstelik burun tıkanıklığının tek nedeni kışa ilişkin rahatsızlıklar değil. Daha ciddi sorunlar da barındırıyor. İşte o nedenler…

BURUN ETİ

Kan damarlarından zengin olan bu yapılar çeşitli etkenlere bağlı olarak bazen büyüyor bazen de küçülüyorlar. Alerjik ve iltihabi hastalıklar oluştuğunda konkalar burun tıkanıklığı yapacak kadar büyüyebiliyor. Konka hipertrofisi olarak adlandırılan bu gibi durumlarda ilaç tedavilerine yanıt alınamazsa, radyofrekans yöntemiyle burun etlerinin yakılarak küçültülmesi gerekebiliyor. Burun içerisinde konka olarak adlandırılan yapılar mevcut. Bu yapılar burun içi yüzey alanını genişleten parmaksı çıkıntılar şeklinde oluyorlar. Nefes aldığımızda burundan geçen havayı, ısı derecesine göre ısıtıyor / soğutuyor ve nemlendiriyorlar.

TÜMÖRLER

Enfeksiyon ve travma gibi sebepler yoksa, daha önceden olmayıp sonradan gelişen ve özellikle tek taraflı olan veya burun kanamasının da eşlik ettiği burun tıkanıklıkları tümör habercisi olabiliyor. Bu tür burun tıkanıklıklarında zaman kaybetmeden kulak, burun ve boğaz muayenesi olmak gerekiyor. Görüntüleme yöntemleriyle tümörlerin özellikleri ve sınırları belirleniyor.

GENİZ ETİ

Apne denilen nefessiz kalıp uyanma periyotları yaşanabiliyor. Yüz kemiklerinin gelişiminde bozulma görülüyor, sık sık üst solunum yolu ve orta kulak enfeksiyonları oluşabiliyor. Bu tip sorunlar ortaya çıktığında, geniz etinin cerrahi olarak alınması çocukların hayat kalitelerinde önemli bir iyileşme sağlıyor. Çocuklarda en sık görülen burun tıkanıklığı sebebi geniz eti büyümeleri oluyor. Geniz eti büyümesine bağlı olarak burunda tıkanıklık, horlama ve gece huzursuz uyuma gibi sorunlar oluşabiliyor.

BURUN EĞRİLİĞİ



Çoğunlukla geçirilmiş burun travmalarına bağlı oluşan bu eğrilikler nefes almakta sorun oluşturursa cerrahi olarak düzeltilebiliyor. Burnun orta bölmesi için yapılan müdahalelerde burun şeklinde bir değişiklik olmuyor. Erişkinlerde burun tıkanıklığına en sık burun bölmesini oluşturan kıkırdak ve kemik yapıdaki eğrilikler yol açıyor.

ENFEKSİYONLAR

Genellikle koyu sarı yeşil burun akıntılarının oluşması sinüzite işaret ediyor. Burun tıkanıklığı ve burun akıntısı yapan sinüzit enfeksiyonlarının antibiyotiklerle tedavi edilmesi gerekiyor. Sinüs enfeksiyonları ilaç tedavilerine yanıt vermeyen kronik sinüs enfeksiyonları haline gelirse endoskopik sinüs cerrahisi ile tedavi edilebilmeleri mümkün oluyor. Bazı kişilerin sinüslerinde polip denilen yapılar da gelişebiliyor. İlaç tedavileri ve cerrahi, burunda polip olan durumlarda burun tıkanıklığının giderilmesinde tercih edilen yöntemleri oluşturuyor.

Nezle gibi gibi sıklıkla virüsler tarafından oluşturulan üst solunum yolu enfeksiyonlarında, burun içini döşeyen mukozalar şişiyor ve sıvı salgılamaları artıyor. Bunun sonucunda da burun tıkanıyor. Bu tür basit viral enfeksiyonların ardından ikincil bakteriyel enfeksiyonların da burunda ve sinüslerde gelişmesi kolaylaşıyor.

ALERJİK NEZLE

Alerjik nezlede ilk tedavi yöntemi alerji sebebinden uzak durmak. Bu mümkün değilse, kişinin şikayetleri ilaç tedavileriyle büyük ölçüde giderilebiliyor. Alerji, bağışıklık sistemimizin polen, ev tozu akarı, hayvan tüyleri ve bazı besinler gibi çeşitli yabancı maddelere karşı reaksiyon göstermesi sonucu gelişen bir durum. Alerjiye hedef olan önemli organlardan biri de burun oluyor. Alerjik reaksiyon sonucunda burun tıkanıklığı, art arda hapşırıklar ve burun akıntısı gibi sorunlar oluşuyor. Alerjiler polenlere bağlı ise mevsimsel gelişebiliyor veya ev tozu gibi bir sebepten oluşuyorsa tüm yıl boyunca da devam edebiliyor.