Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de ana muhalefet partisi Ulusal Özgürlük Konseyinin (CNL) tüm faaliyetleri askıya alındı.

Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ulusal medyadaki haberlere göre, Burundi İçişleri Bakanlığı son iki kongresinde usulsüzlükler tespit edildiği gerekçesiyle CNL’nin bütün faaliyetlerini durdurdu.

CNL’den yapılan açıklamada, partilerini istikrarsızlaştırma ve zayıflatma girişimi olarak değerlendirdikleri kararın anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

CNL, Agathon Rwasa tarafından 2 Eylül 2018'de kuruldu. Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye’nin oyların yüzde 68,7'sini alarak cumhurbaşkanı seçildiği 2020 seçimlerinde, Rwasa oyların yüzde 24,19’unu almış ve partisini ana muhalefet konumuna taşımıştı.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı Kültür Sanat
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık Güncel
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet Yaşam
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu Magazin
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu
Hatay lezzetleri İstanbul’da Kültür Sanat
Hatay lezzetleri İstanbul’da