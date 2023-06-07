Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ulusal medyadaki haberlere göre, Burundi İçişleri Bakanlığı son iki kongresinde usulsüzlükler tespit edildiği gerekçesiyle CNL’nin bütün faaliyetlerini durdurdu.

CNL’den yapılan açıklamada, partilerini istikrarsızlaştırma ve zayıflatma girişimi olarak değerlendirdikleri kararın anayasaya aykırı olduğu belirtildi.

CNL, Agathon Rwasa tarafından 2 Eylül 2018'de kuruldu. Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye’nin oyların yüzde 68,7'sini alarak cumhurbaşkanı seçildiği 2020 seçimlerinde, Rwasa oyların yüzde 24,19’unu almış ve partisini ana muhalefet konumuna taşımıştı.