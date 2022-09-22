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Burundi’nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı

Burundi’de yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Cibitoke'de en az 1000 ev yıkıldı. Felaket nedeniyle bölgede eğitime de ara verildi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 21:42
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Burundi’nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı

Burundi’nde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev yıkıldı
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Burundi’nin kuzeybatısındaki Cibitoke kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 evin yıkıldığı bildirildi.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Cibitoke iline bağlı Rugombo, Buganda ve Murwi kentlerinde iki gündür etkili olan şiddetli yağış yerini doluya bıraktı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şiddetli yağışlar nedeniyle en az 1000 ev, 20 kilise ve çok sayıda okul yıkıldı.

Felaket nedeniyle bölgede eğitime ara verildiği belirtildi.  (AA)

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