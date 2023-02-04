4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli atlet Buse Arıkazan rekor kırdı

Milli atlet Buse Arıkazan rekor kırdı

Milli atlet Buse Arıkazan, sırıkla atlamada yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 22:33
Takip Et

Buse Arıkazan'dan büyük başarı

Milli atlet Buse Arıkazan rekor kırdı
+
Aa
-

Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde sırıkla atlama branşında Buse Arıkazan, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı sporcu Buse Arıkazan, sırıkla atlama branşında 4.43 atlayarak büyükler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Eski rekor 4.41 ile Mesure Tutku Yılmaz'a aitti.

Öte yandan 2006 doğumlu milli sporcu Ayça Fidanoğlu da büyükler kategorisinde yarıştığı 1500 metre yarışında 4.22.46 koşarak kendisine ait 18 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
1
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
2
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
4
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
5
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Plastik devinde miras kavgası
6
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
7
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿İstanbul Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
﻿İstanbul Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
﻿İstanbul Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
﻿Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı
﻿Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı
﻿Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı
﻿Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Jandarmadan sahte deterjan operasyonu
﻿Jandarmadan sahte deterjan operasyonu
﻿Jandarmadan sahte deterjan operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.