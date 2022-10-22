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Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu!

Milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 18:47
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Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu

Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu!
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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ülkemizi temsil eden milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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