Buse Terim de babasının fonuna parasını kaptırmış. İfadesi ortaya çıktı

Fatih Terim'in kızının da ünlü isimlerin katıldığı fona tam 3 milyon 600 bin TL kaptırdığı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Buse Terim de babasının fonuna parasını kaptırmış. İfadesi ortaya çıktı

Denizbank eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla başlanan davada, bazı müşteki avukatları Fatih Terim'in de mahkemeye gelip ifade vermesini istedi.

İlk duruşmada mahkeme tarafından davet edilmeyen Fatih Terim ve Seçil Erzan'a 190 bin dolar parasını kaptıran kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da ifadeleri basına sızdı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, mahkeme heyeti tarafından henüz mahkemeye çağrılmayan Fatih Terim’in ve kızı Buse Terim'in soruşturma kapsamında alınan ifadesi ortaya çıktı.

TERİM'İN KIZI DA FONA GİRMİŞ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın da Seçil Erzan’a 190 bin dolar para kaptırdığı soruşturmada yer aldı.

Buse Terim Bahçekapılı, olayların nasıl başladığını ve parayı nasıl gönderdiğini tüm detaylarıyla şöyle anlattı.

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İŞTE ORTAYA ÇIKAN İFADE:

Seçil Erzan isimli şahısla ilk olarak yüz yüze babaannemin cenazesinde tanıdım. Kendisini Denizbank Şube Müdürü olarak tanıtmıştı. Sonrasında kendisi halamın oğlu olan Terim Arıcan aracılığı ile bana ulaşmıştır. Şöyle ki Terim o gün bana Denizbank'ta 20 civarı güvenilir kişinin de dahil olduğu bir fon bulunduğunu ve yüksek gelir getirisinin olduğunu söyledi. Daha doğrusu Seçil Erzan kendisine Denizbank Şube Müdürü olarak bu fondan detaylı bahsetmiş ve Buse Terim'in de bu fona dahil olup gelir elde edebileceğini dile getirmiş.

Para konularını çok iyi anlamadığım için konuyu kuzenim Terim'e bıraktım. Terim de bana Seçil Erzan'ın Denizbank Şube Müdürü olduğunu ve güvenli bir yatırım yapacağı konusunda ikna ettiğini söyledi. Ben de kişisel paramı iyi bir yatırım yapacağımı düşünerek bu fona aktarmaya karar verdim. Benim Denizbank'ta şahsi bu zamana kadar biriktirmiş olduğum bir mevduat hesabım bulunmaktadır.

Kuzeninin tavsiyesiyle başka bankadaki 3 milyon 600 bin lirasını çekip 190 bin dolara çevirdiğini anlatan Buse Terim, “Terim bana akabinde parayı Seçil Erzan'ın görev yaptığı Levent Denizbank Şubesi'ne giderek bizzat odasında teslim ettiğini söyledi. Hatta Terim bana parayı teslim ettiği sırada Nazlıcan isimli bir kadının odada olduğunu ve bu parayı Seçil'in Nazlıcan ile birlikte hazineye giderek teslim edeceklerini söylemiş. Bu olayda 190 bin dolar param Seçil Erzan tarafından alınarak geri verilmemiştir. Şahsıma ya da kuzenim Terim'e bir belge de verilmemiştir.

Buse Terim de sorumluluğu olan kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

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