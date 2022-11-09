Buse Varol, Alişan'ın ailesinin yüzüne bile bakmıyor! Tektaş ailesinin yaşadığı sorunları mercek altına alıyoruz

2021 yılında koronavirüs'ten ağabeyi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın yaşadığı derin üzüntünün ardından ayrılık iddiaları başladı. Ailenin üzerinden karabulutlar dağılmadan Buse Varol ile Alişan'ın ayrılık iddiaları, sıklıkla gündeme geldi.

YURT DIŞI TATİLİNDE ALİŞAN YOKTU

2021 yılında ayrılık iddialarının gündeme geldiği sırada Buse Varol yurt dışına tatile çıkmıştı. Ailesinden uzakta bir tatilde olduğunu sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafla gözler önüne seren Varol'un yanında Alişan'ın olmayışı, dikkat çekmişti. Fakat Buse Varol'un parmağındaki evlilik yüzüğü, o dönem iddiaları asılsız bırakmıştı.

BÜTÜN VAKTİNİ YEĞENLERİNE AYIRIYORDU!

Alişan'ın koronavirüs sebebiyle ağabeyini kaybetmesi, derin bir üzüntü yaşatmıştı. Bu vefat, çiftin evliliğini de olumsuz yönde etkilemişti. Alişan'ın bütün vaktini yeğenleri ile geçirdiği, kendi ailesine zaman ayırmadığı ve bu sebeple Buse Varol'un isyan ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Öyle ki kızları Eliz'in doğum gününde bu sorun iyice ayyuka çıkmıştı. Alişan, kızının doğum günü partisine katılmak yerine annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile kutlamayı tercih etmişti. Üzerinden çok kısa bir süre geçmeden de onun alyansını çıkartmış olması, kameralara yansıyan önemli bir detaydı. Boşanma iddialarıyla ilgili soruları yanıtlayan Alişan, "Boşanmıyoruz." derken, eşi Buse Varol Alişan'ın alyansını çıkartmasıyla ilgili "Yüzük, bir gösterge değil." açıklamasını yapmıştı.

ALİŞAN'DAN MANİDAR İSTEK: TÜKENECEĞİZ

Oğlu Burak ile bir mekânda görüntülenen Alişan, Tükeneceğiz şarkısına istekte bulunmuştu. Ünlü şarkıcının ayrılık iddialarının gündemde olduğu dönemde bu şarkıyı dillendirmesi ise gündemin yeniden alevlenmesine sebep olmuştu. Şarkı isteğinin ardından ayrılık soruları ile ilgili ise "Bu konular hakkında konuşmuyorum." demişti.

SEVGİ HEP DAİM

Bu kadar ayrılık iddiası ile gündeme gelen çift, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Evliliklerindeki sıkıntıları aştığı görünen ikili, plajda el ele bir mısırcıdan mısır alınırken kameralara yakalandı.