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Depremzedelere yardım için Milli boksör Kahramanmaraş'a gitti

Busenaz Sürmeneli, depremzedelere destek için Kahramanmaraş'a gitti.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:15
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Busenaz Kahramanmaraş'ta

Depremzedelere yardım için Milli boksör Kahramanmaraş'a gitti
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlere destek olmak için Kahramanmaraş'a gitti.
Milli boksör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzedelerin özellikle su, battaniye ve ekmeğe ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
Sürmeneli, paylaşımında "Gerçekten burası çok soğuk. İnsanların yardıma ihtiyacı var. Kalın giyinmeme rağmen ben bile çok üşüyorum ve dışarda duramıyorum. İnsanların tek istediği battaniye, su, ekmek.
Bunları dikkate alalım. İnşallah bu zor durumu çabuk atlatırız. Görevliler gerçekten çok çalışıyor. Allah yardıncıları olsun. Dua edelim. " ifadelerine yer verdi.

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