Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde!

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Dünya Boks Şampiyonası son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı.

Rakibini mağlup etmeyi başaran Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Busenaz Sürmeneli, 26 Mayıs 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi vardır. Trabzonlu olan milli boksör, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur.



Busenaz Sürmeneli, 2020 Yaz Olimpiyatları, 2019 ve 2022 Dünya Boks Şampiyonası ve 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.



Rusya'nın Ulan-Ude kentinde düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda finalde Çinli Yang Liu'yu 4-0 yenerek altın madalya kazandı. İlk turda Avustralyalı Kaye Scott'u; ikinci turda İtalyan Assunta Canfora'yı; çeyrek finalde İrlandalı Christina Desmond'u 5-0'lık skorlarla mağlup ederek yarı finale çıktı. Yarı finalde Rusya adına yarışan Saadat Dalgatova'yı 3-2 yenerek finale çıkmıştı.



Japonya'nın Tokyo kentinde Kokugikan Arena'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklet final maçında Çinli rakibi Gu Hong'u 3-0 yenerek altın madalya kazanmıştır. Son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska'yı; çeyrek finalde Ukraynalı Anna Lysenko'yu; yarı finalde ise Hint Lovlina Borgohain'i 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı. Bu madalya Türkiye'nin olimpiyatlarda boks branşında aldığı ilk altın madalyadır.



Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı.



2019 Kadınlar Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Sürmeneli, şampiyonada yaptığı 5 maçın 4'ünü normal süre tamamlanmadan kazandı. Turnuvanın en iyi boksörü seçildi.



Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 66 kg'da final müsabakasında Cezayirli Ichrak Chaib'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı. Çeyrek finalde Sırp Nikolina Gajić’i hakem kararıyla; yarı finalde ise İtalyan Melissa Gemini’yi 3-0 yenerek finale çıkmıştı.



Polonya'nın Nowy Targ kentinde Nowy Targ Arena'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar velter sıklette ilk turda Litvan Austėja Aučiūtė'yi 5-0, ikinci turda Yunan Paraskevi Mavrommati'yi hakem kararıyla, çeyrek finalde Polonyalı Aneta Rygielska'yı 5-0, yarı finalde Birleşik Krallıktan Rosie Eccles'i 4-1 ve finalde Belçikalı Oshin Derieuw'u 5-0 yenerek altın madalyayı kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazanmış oldu.



2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü aldı. 2024 yılında ise Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı.



Sırbistan’ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında 66 kiloda Rus boksör Albina Moldazhanova’yı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.