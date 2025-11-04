ABD tarihinin en etkili ve tartışmalı siyasetçilerinden biri olarak kabul edilen, George Bush'un başkanlık döneminde başkan yardımcılığı yapan 84 yaşındaki Dick Cheney hayatını kaybetti.

Ailesi yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkan Yardımcısı Richard B. Cheney, dün gece vefat etti" ifadelerini kullandı.

Açıklamada "Hayatının son anlarında, 61 yıldır eşi olan Lynne, kızları Liz ve Mary ile diğer aile üyeleri yanındaydı” denildi.

Cheney’in ölüm nedeni olarak zatürre ve kalp ile damar hastalıklarına bağlı komplikasyonlar gösterildi.

IRAK SAVAŞI'NIN MİMARLARINDANDI

Amerikan siyasetinde "gölge başkan" olarak anılan Cheney, Irak Savaşı'nın mimarlarından biri olarak biliniyordu.

Cheney, terörle mücadelede işkenceye varan adımlarından, Irak'ın işgaline kadar hiçbir kararından pişmanlık duymadığını ve gerekeni yaptığını savunmuştu.

Bu dönemde terör zanlıları, yargısız infazlarla Küba’daki Guantanamo cezaevine gönderilmiş, ardından cezaevinde yaşanan işkence ve tacizler dünya gündemine oturmuştu.