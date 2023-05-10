Busquets'in 15 yıllık Barcelona kariyeri sona eriyor

Editör: Hamza Özalkuş
İspanya devi Barcelona'da flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol yıldız Sergio Busquets, kulübe takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.
Bu gelişme sonrası Barcelona'nın, ayrılığı resmi olarak duyurması bekleniyor.
XAVI İKNA EDEMEDİ
Barcelona teknik direktörü Xavi'nin,Busquets'in takımda kalmasını istediği, ancak Barcelona'nın Busquets'e yeteri kadar iyi sözleşme sunamadığı aktarıldı.
SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Tecrübeli oyuncunun, Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Oyuncuya Amerika'dan ve Suudi Arabistan'dan dev maaşlar içeren sözleşme teklifleri geldiği bildirildi.
PERFORMANSI
Busquets, 15 yıllık Barcelona kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Kupası, 8 İspanya Lig şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa, 7 İspanyol Kupa Şampiyonu ve 7 tane İspanya Süper Kupa Şampiyonluğu bulunuyor.
Aynı zamanda Busquets, 719 maçta 15 gol ve 43 asistlik performans ortaya koydu.