Büşra Kayıkçı'nın yeni albümü "Places" yayınlandı

Dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı'nın yeni albümü "Places" (Mekanlar) dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

KAYNAK: AA
Büşra Kayıkçı'nın yeni albümü "Places" yayınlandı

Warner Music Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, modern ve klasik müzik bestecisi Kayıkçı'nın yeni çalışması, Warner Classics etiketiyle yayınlandı.

Kovid-19 kısıtlamalarında hazırlandı

Kovid-19 salgınında kısıtlamalar esnasında albümün parçalarına hazırlanan genç sanatçı, bestelerini müzik ve mimariyi birlikte kurgulayan bir düşünceyle hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayıkçı, albümün çıkış şarkısı "Fernweh" ile ilgili duygularına ve sürece dair şunları kaydetti:

"Almanca bir kelime olan 'Fernweh', uzak yerlere duyulan karşı konulmaz bir arzu ve özlem hissini ifade ediyor. Bu parça ve yeni albümümün neredeyse tamamı pandemi döneminde yazıldı. Fernweh, deniz kenarında geçirdiğim vakitlere dair duyduğum yoğun ve derin özlemimi ifade ediyor. Denizi seyretmek benim en önemli ilham kaynaklarımdan biridir ve bana sonsuzluk hissi verir. Fakat elbette pek çoğunuz gibi ben de karantina sürecini evde kızımla beraber geçirdim ve maalesef evimiz sahile çok uzaktı. Öte yandan kızım da bu dönemde ortaya çıkan tüm çalışmalarımın ve yazma süreçlerimin ilk şahidi, ilk dinleyicisi oldu. Bir çocuğun neşe saçan ruhunun, tüm olumsuzluklara rağmen ebeveynlerini ayakta tutabiliyor olması beni hep çok etkilemiştir. Teşekkürler Menesse!"

"Mekanlar"ın teması mimari

Albümdeki diğer parçalar da farklı mekanlardan ilham alınarak bestelendi. Kayıkçı, "Mekanların her birinin kendine özgü bir hikayesi, bir duygusu var. Bu hikayeleri ve duyguları müzikle ifade etmeye çalıştım" dedi.

Albüm, dijital platformlarda ve plak olarak satışa sunuldu.

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