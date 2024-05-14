Büşra Pekin estetikle tanınmaz hale geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büşra Pekin estetikle tanınmaz hale geldi
Oyuncu Büşra Pekin bir fotoğraf paylaştı. Yer yerinden oynadı.

Ekranların aranılan yüzlerinden biri olan Büşra Pekin yaptığı paylaşımla yine ortalığı karıştırdı.

ekran-goruntusu-2024-05-14-114236.png

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki ‘Havuçlu Anne’ rolüyle tanınan 41 yaşındaki Pekin, meşhur olduktan sonra hızla kilo vermiş ve bir dizi estetik operasyon geçirmişti.

ekran-goruntusu-2024-05-14-114403.png

Yeni görüntüsüyle bambaşka bir görüntüye kavuşan oyuncu yapımcıların da gözdesi olmuştu.

ekran-goruntusu-2024-05-14-114147.png

Makyaj uzmanı Melis İlkkılıç’ın makyajını yaptığı güzel oyuncu yeni halini Instagram’daki takipçileri ile paylaştı.

busra-001.png

Pekin’in yeni fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Kimi takipçiler Büşra Pekin’i estetik harikası olarak değerlendirirken kimileri de “Doktoru kimse çok başarılı bir iş çıkarmış” diye konuştu.

ekran-goruntusu-2024-05-14-114006.png

Büşra Pekin son olarak ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın 'Çok Aşk' filminde başrolde oynamıştı.

Son Haberler
Hamas Türkiye’de gizli üs kuruyor. İngiliz basınından flaş iddia Dünya
Hamas Türkiye’de gizli üs kuruyor. İngiliz basınından flaş iddia
AJet uçağında isyan ettiren görüntüler Gündem
AJet uçağında isyan ettiren görüntüler
Naci Görür İstanbul Depremi hakkında konuşan Japon uzmanı yerden yere vurdu Gündem
Naci Görür İstanbul Depremi hakkında konuşan Japon uzmanı yerden yere vurdu
TFF'nin derbi kararı ortaya çıktı. Galatarasaray taraftarı delirdi Spor
TFF'nin derbi kararı ortaya çıktı. Galatarasaray taraftarı delirdi
Dang humması vakaları gittikçe artıyor Sağlık
Dang humması vakaları gittikçe artıyor
Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan açıklama geldi Gündem
Hafize Gaye Erkan geri mi dönüyor? Bakanlıktan açıklama geldi
Özel çocuklar için sünnet merasimi Yerel Haberler
Özel çocuklar için sünnet merasimi