Büşra Pekin estetikle tanınmaz hale geldi

Ekranların aranılan yüzlerinden biri olan Büşra Pekin yaptığı paylaşımla yine ortalığı karıştırdı.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki ‘Havuçlu Anne’ rolüyle tanınan 41 yaşındaki Pekin, meşhur olduktan sonra hızla kilo vermiş ve bir dizi estetik operasyon geçirmişti.

Yeni görüntüsüyle bambaşka bir görüntüye kavuşan oyuncu yapımcıların da gözdesi olmuştu.

Makyaj uzmanı Melis İlkkılıç’ın makyajını yaptığı güzel oyuncu yeni halini Instagram’daki takipçileri ile paylaştı.

Pekin’in yeni fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Kimi takipçiler Büşra Pekin’i estetik harikası olarak değerlendirirken kimileri de “Doktoru kimse çok başarılı bir iş çıkarmış” diye konuştu.

Büşra Pekin son olarak ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın 'Çok Aşk' filminde başrolde oynamıştı.