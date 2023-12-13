Bütçe görüşmeleri sürerken AKP'li vekiller Meclis bahçesinde kuzu şiş keyfi yaptı. Yiyin efendiler yiyin

“2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi”nin Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldüğü saatlerde AKP'li milletvekilleri Meclis bahçesinde ciğer ve kuzu şiş çevirip yedi.

AKP'Lİ VEKİLLER MECLİS'TE KUZU ŞİŞ ÇEVİRDİ

Asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaş evine et bile sokamazken vekillerin bu anları sosyal medyadan müzik eşliğinde paylaşması tepki topladı.

SAADET PARTİLİ VEKİL YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçiren Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman'ın kuzu çevirme görüntüleri müzik eşliğinde paylaştı.

"GAZİ MECLİSİMİZ BUGÜN KADİM ŞEHRİMİZ DİYARBAKIR KOKTU"

Suna Kepoğlu, Meclis'te yaptıkları kuzu şiş çevirmenin fotoğraflarını da sosyal medya hesabından aşağıdaki notu düşerek paylaştı:

"Gazi Meclisimiz Bugün Kadim Şehrimiz #Diyarbakır Koktu... TBMM'de 2024 yılı bütçe görüşmelerimiz devam ederken, Gazi meclisinde bulunan tüm Milletvekillere, meclis çalışanlarına ve misafirlere Diyarbakır’mızın coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden Ciğer, Meftune, Kadayıf ve Meyan Kökü Şerbeti ikramında bulunduk."