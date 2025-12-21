Meclis'te bütçe görüşmelerinin son günü gergin geçti. AKP Milletvekili Mustafa Varank’ın konuşması sırasında Varank’la CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir arasında sözlü tartışma çıktı.

AKP ve CHP’li vekillerin sözlü tartışmaya dahil olmasıyla gerilim büyüdü.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Tartışma kısa sürede yumruklu bir kavgaya döndü. Onlarca milletvekili genel kurul salonunun ortasında kavga etti.

Tansiyonun düşmesiyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeniden kürsüye çıktı.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Bu arada görüşülen 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi 249 ret oyuna karşı 320 oyla kabul edildi.