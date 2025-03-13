BÜTÇENİN ASIL YÜKÜ

Emekli ikramiyesi 3 bin liradan 4 bine yükseltildi yani % 33 lük bir artış yapıldı..

Mart 2018'de 1.603 TL olan asgari ücrete karşılık emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'ydi. Yani emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62'ydi…

Bu yıl emekliye bayram ikramiyesinin 4 bin TL olması bekleniyor. Oysa en az 13 bin 700 olmalıydı.

EYT’nin Türkiye bütçesine etkisi, yıllara göre farklılık göstermektedir. Bu ülkede EYT’nin yük olduğunu söyleyen Mehmet Şimşek’e sesleniyorum, bu ülkeye yıllarca vergi vermiş alınteri dökmüş insanların hakkını vermek ne zamandan beri yük oluyor sayın Bakan…

????2023 yılında EYT kapsamında yaklaşık 2 milyon kişiye emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve diğer ödemelerle birlikte toplamda yaklaşık 210 milyar TL harcama yapılmıştır. Ayrıca, emekli olanlardan kaynaklanan prim kaybı da 42,1 milyar TL olarak tahmin edilmiştir.

????2024 yılı için ise EYT’nin bütçeye maliyetinin 592,6 milyar TL olacağı öngörülmektedir. Bu tutarın 416,9 milyar TL’si emekli aylığı ödemeleri, 162,1 milyar TL’si prim kaybı ve 13,7 milyar TL’si bayram ikramiyelerinden oluşmaktadır.

❗️Toplamda 844 milyar lira..

1. Vergi Muafiyetleri ve İndirimleri:

2025 yılında, istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle vazgeçilen vergilerin toplamı 3 trilyon 5 milyar TL olarak öngörülmektedir. Bu tutar, bütçe açığının yaklaşık yüzde 50 fazlasına denk gelmektedir. Bu durum, vergi harcamalarının etkinliği ve adaleti konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.

2. Personel Giderlerindeki Artış:

2024 yılında personel giderleri yüzde 101,3 oranında artmıştır. Bu artış, enflasyon oranının oldukça üzerindedir ve gereksiz kadro ihdasları ile bazı grupların ücretlerinin enflasyonun çok üzerinde artırılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

3. Faiz Giderlerindeki Yüksek Artış:

2024 yılında faiz giderleri yüzde 88,3 oranında artmıştır. Bu artış, bütçe açığının borçlanarak finanse edilmesinin bir sonucudur ve sürdürülebilirliği konusunda endişeler yaratmaktadır. 2025 te 1 trilyon 950 milyar lira borç faizine ödeyeceğiz

4 - 2025 yılı bütçesinde, Cumhurbaşkanlığı’na 16 milyar 928 milyon TL, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 130 milyar 119 milyon TL ve İletişim Başkanlığı’na 6 milyar 155 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu yüksek tutarlar, bazı kesimler tarafından gereksiz harcama olarak değerlendirilmekte ve eleştirilmektedir.

Bu kadar harcama ve savurganlık bütçemizi sarsmazken , bu ülkeden yüz milyarlarca dolar ihale alan firmaların verdiği vergiden , çalışırken çok daha fazlasını veren emekli bütçenin yükü öyle mi!..

Kamu özel işbirliği projelerine, geçerken para ödediğimiz yollara köprülere tünellere de 202 milyar ödeyeceğiz .

İsrafsa, yükse, işte israf, işte yük..

2025 yılı bütçesinde kamu personeline toplam 3,5 trilyon TL ödeme yapılması planlanmaktadır. Bu tutar, 2024 yılına göre personel giderlerinde %101,3 oranında bir artış olduğunu göstermektedir.

Bir bakın bakalım Türkiye’nin yükü alın teri ile ülkeye vergisini kaynaktan kesintiyle veren vatandaş mı yoksa, aldığı milyarlarca dolarlık ihalelere rağmen bir emekli kadar vergi vermeyenler mi yük?