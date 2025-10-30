Türkiye ekonomisi bugün öyle bir noktada ki, rakamların dili artık siyasetin diliyle çelişiyor. “Faiz karşıtıyız” denilen bir dönemde, bütçenin en büyük kara deliği faiz giderleri oldu. 2025’in ilk 8 ayında yalnızca faiz ödemelerine harcanan tutar 1 trilyon 425,8 milyar TL. Bu, geçen yılın tamamında ödenen faizin çok ötesinde bir tempoya işaret ediyor.

Üstelik bu miktar, tüm merkezi yönetim harcamalarının yaklaşık %16’sına denk geliyor. Yani devletin kasasından çıkan her 100 liranın 16 lirası, üretime, yatırıma, sosyal hizmete değil; doğrudan faize gidiyor.

Bütçe artık eğitimden, sağlıktan, tarımdan değil; borcun faizinden besleniyor.

Hükümetin “yüksek faizle mücadele ediyoruz” söylemi, fiilen çökmüş durumda. Çünkü bu tablo, yüksek faiz politikasıyla rekor borçlanma maliyetlerinin el ele verdiği bir sistemin kaçınılmaz sonucu. Kamu borcu artarken, borcun maliyeti daha da yükseliyor; bir sarmal oluşuyor. Her yeni borç, bir öncekinden daha pahalıya mal oluyor.

Faiz yükü artık ekonominin sadece bir bütçe kalemi değil, adeta ana motoru haline geldi.

Bu noktada ülke, üretim ve verimlilik yerine “faiz ödemesi ekonomisine” dönüşmüş durumda.

Kâğıt üstünde fazla, gerçekte tesadüf: Faiz dışı denge oyunu

Raporlara bakıldığında 2025’in ilk 8 ayında “faiz dışı bütçe dengesi”nin 518,1 milyar TL fazla verdiği görülüyor. Yani görünürde devlet, faiz hariç gelir ve giderlerini dengelemiş hatta artıya geçmiş gibi duruyor.

Ama bu tabloyu biraz kazıdığımızda, ortada gerçek bir başarı değil, gelir dağılımını bozan bir tahsilat patlaması olduğu ortaya çıkıyor.

Bu “fazla”, üretim artışından, ihracattan, kurumsal vergi verimliliğinden değil; halkın cebinden çıkan dolaylı vergilerden geliyor.

KDV, ÖTV, akaryakıt, elektrik, doğalgaz ve hatta ekmek fiyatına yansıyan her artış, devletin gelir tablosuna “fazla” olarak yazılıyor.

Ama gerçekte bu fazla, vatandaşın daha pahalı yaşamasının bedeli.

Bu yüzden bu “faiz dışı fazla”yı övünçle sunmak, yağmurda ıslanmış birini terlediği için kutlamaya benziyor.

Kâğıt üzerinde fazla var, ama cebinde eksi bakiye.

Vergi devleti - üretimsiz gelir modeli

Ekonominin en tehlikeli noktası, devletin gelirinin giderek üretimden değil, vergiden gelmesi.

Bugün Türkiye’de her yeni bütçe, bir “vergi bütçesi” haline geliyor.

2025’teki gelir artışının ana kaynağı, dolaylı vergilerdeki patlama.

Yani üretmeyen ama harcayan, istihdam yaratmayan ama tahsil eden bir sistem…

Bütçenin istikrarı, halkın tüketiminden alınan vergilere dayanıyor.

Bu modelin sürdürülebilirliği yok; çünkü halkın alım gücü eridikçe, o vergi tabanı da daralıyor.

Özetle; bütçe dengesi aslında halkın yoksullaşması pahasına kurulmuş bir illüzyon.

Faiz ve vergi kıskacında kamu maliyesi

Faiz ödemeleriyle dolaylı vergiler arasındaki bu denklem, Türkiye’nin kamu maliyesinin en kırılgan alanını gösteriyor:

Bir yanda borçlanmanın faiz yükü, diğer yanda bütçeyi ayakta tutan tüketim vergileri.

Yani bir cebinden alıp, diğer cebine koyan bir sistem.

Üstelik bu denklem sosyal adaleti de zedeliyor. Çünkü dolaylı vergiler en çok düşük gelirli kesimleri vuruyor.

Zengin de fakir de aynı oranda KDV ödüyor ama bu verginin bütçedeki payı, artık doğrudan refahı belirliyor.

Devletin borçlanma maliyeti yükseldikçe, faiz gideri büyüyor.

Faiz gideri büyüdükçe, yeni vergi arayışı artıyor.

Yeni vergiler geldikçe, halkın harcama gücü azalıyor.

Ve bu kısır döngü, ekonomiyi giderek küçülten bir faiz-vergi sarmalına dönüşüyor.

Sonuç: Faiz dışı denge bir masal, gerçek kara delik faiz

Bütçenin “kara deliği” artık rakamlarla değil, gerçeğin ta kendisiyle ortada.

1,4 trilyonluk faiz ödemesi sadece bir kalem değil; bir tercih.

Faize giden her kuruş, eğitimden, sağlıktan, tarımdan eksiliyor.

Bu nedenle bugün faiz karşıtı söylemler değil, faiz bağımlısı bir ekonomi gerçeği konuşulmalı.

Yüksek faizle borç çevriliyor, o borcun faizi yine yüksek faizle ödeniyor.

Kısır bir döngü.

Faiz dışı fazla ise bu döngünün üzerindeki makyaj.

Rakamlar fazla gösterse de, vatandaşın cebindeki eksiyi gizleyemiyor.

Devletin gerçek görevi, bu faiz ekonomisinden çıkışın yollarını bulmak.

Üretim odaklı gelir politikaları, vergi adaleti ve borç yönetiminde disiplin olmadan hiçbir “fazla” kalıcı olamaz.

Bugünün bütçesi bize bir gerçeği söylüyor:

Faizle büyüyen ekonomi, aslında kendi geleceğini ipotek ediyor.