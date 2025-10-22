CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AKP’nin açıkladığı 2026 ve 2027 bütçe programlarını değerlendirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kaleminin 2025’te 219 milyar TL iken, 2026’da 284 milyar TL’ye ve 2027’de 644 milyar TL’ye çıkarılmasını “seçim kampanyası bütçesi” olarak nitelendirdi.

"SEÇİM PLANI BAKANLIĞIN BÜTÇESİNE GİZLENMİŞ"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinden iktidarın seçim stratejisi ortaya çıktığını belirtti. Öztürk, "İktidarın seçim kampanyasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesine gizlemiş" ifadesini kullandı.

2025 yılında 219 milyar 723 milyon lira ödenek ayrılan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kalemi, 2026’da 284 milyar 470 milyon liraya yükselecek. Ancak 2027 yılında durumda farklılık meydana geliyor ve bu rakam bir anda 644 milyar 347 milyon liraya çıktığını aktaran Öztürk, "2027 bütçesi seçim kampanyası bütçesidir. Bu ülkenin vatandaşını önce yoksullaştırıp sonra yardım kolisiyle oyuna talip olan bir anlayışla karşı karşıyayız" sözlerini kullandı.

“AKP'NİN HALKA SUNACAK BİR ŞEYİNİN KALMADI”

AKP'nin halka sunacak bir şeyinin kalmadığına dikkat çeken vekil, "Bu tablo, seçim dönemi kemerlerin gevşetileceğini, yoksulun oyunun yardım paketleriyle alınmak istendiğini gösteriyor. Halk artık bu senaryoyu ezbere biliyor. Gerçek yardım; onurlu bir yaşam, adil bir gelir ve güvenceli bir iş demektir. Bunu sağlayamayan bir hükümetin elinde kalan tek şey, seçim öncesi dağıtılan paketlerdir" ifadeleri kullandı.