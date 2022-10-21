21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bir yararı daha keşfedildi

Tereyağı üzerinde yapılan bir araştırmada içeriğinde K2Vitamini bulundu. Üstelik o vitaminin vücuda birçok yararı var. İşte o vitamin ve faydaları…

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 09:41
Takip Et

BuTereyağındaki müthiş vitamin

Bir yararı daha keşfedildi
+
Aa
-

K2 vitamini, fermente ürünler ya da bazı hayvansal ürünlerde bulunuyor. K2 vitaminin kemik sağlığı için çok faydalı. Özellikle osteoporoz tedavisinde yardımcı bir vitamin. K2 vitamini ayrıca romatizme ve diyabet riskini azaltıyor.

K vitamini tek bir vitamin değil. K1 (phylloquinone) ve K2 (menaquinones) diye ikiye ayrılıyor. K2 vitamini daha az bilinirken, bu besin kemik ve kalp sağlığı gibi konularda önemli bir etken.

K2 NELERDE BULUNUYOR?

K1 vitamini yeşil yapraklı sebzelerde, K2 vitamini çoğunlukla hayvansal ve fermente gıdalarda bulunuyor. Ayrıca yumurta sarısı, tereyağı, hayvanların yemine K2 vitamini eklenmesi durumunda çeşitli hayvansal ürünler, lâhana turşusu ve kefirde de bulunuyor.

İŞTE K2 VİTAMİNİN FAYDALARI

Kemik sağlığını koruyor. Osteoporoz tedavisinde ve yeni kemik kırıklarının önlenmesinde umut verici sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Koroner arter hastalığının erken bir belirtisi, arterlerin kireçlenmesi. MGP adlı bir proteinin kireçlenmeyi önleyebileceğini ancak bunun en iyi şekilde çalışması için K vitaminine ihtiyaç duyuluyor.
Diyabet riskini asgariye çekiyor.
Romatizmayı iyileştiriyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
1
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
2
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
3
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
4
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
5
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
6
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
7
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire
﻿Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire
﻿Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire
﻿İstanbul Esenyurt’ta icradan satılık daire
﻿İstanbul Esenyurt’ta icradan satılık daire
﻿İstanbul Esenyurt’ta icradan satılık daire
﻿Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı
﻿Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı
﻿Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.