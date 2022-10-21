Bir yararı daha keşfedildi

K2 vitamini, fermente ürünler ya da bazı hayvansal ürünlerde bulunuyor. K2 vitaminin kemik sağlığı için çok faydalı. Özellikle osteoporoz tedavisinde yardımcı bir vitamin. K2 vitamini ayrıca romatizme ve diyabet riskini azaltıyor.

K vitamini tek bir vitamin değil. K1 (phylloquinone) ve K2 (menaquinones) diye ikiye ayrılıyor. K2 vitamini daha az bilinirken, bu besin kemik ve kalp sağlığı gibi konularda önemli bir etken.



K2 NELERDE BULUNUYOR?

K1 vitamini yeşil yapraklı sebzelerde, K2 vitamini çoğunlukla hayvansal ve fermente gıdalarda bulunuyor. Ayrıca yumurta sarısı, tereyağı, hayvanların yemine K2 vitamini eklenmesi durumunda çeşitli hayvansal ürünler, lâhana turşusu ve kefirde de bulunuyor.

İŞTE K2 VİTAMİNİN FAYDALARI



Kemik sağlığını koruyor. Osteoporoz tedavisinde ve yeni kemik kırıklarının önlenmesinde umut verici sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Koroner arter hastalığının erken bir belirtisi, arterlerin kireçlenmesi. MGP adlı bir proteinin kireçlenmeyi önleyebileceğini ancak bunun en iyi şekilde çalışması için K vitaminine ihtiyaç duyuluyor.

Diyabet riskini asgariye çekiyor.

Romatizmayı iyileştiriyor.