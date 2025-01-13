Butler’a en büyük talip Suns oldu. Takasın önünde tek engel var

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Butler’a en büyük talip Suns oldu. Takasın önünde tek engel var

Miami Heat’in takasla takımdan göndermek istediği Jimy Butler’a en ciddi talibin Phoenix Suns olduğu öğrenildi. Ancak takasın önünde bir engel bulunuyor.

Miami Heat’in takasla göndermek istediği Jimmy Butler’a en ciddi talibin Phoenix Suns olduğu belirtiliyor. ABD basınında çıkan haberlere göre Suns, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istiyor. Ancak takasın önünde büyük bir engel olduğu belirtiliyor.

Çıkan haberlere göre, en büyük engelin Bradley Beal olduğu öğrenildi. Beal, kendisini takasta kullanmak isteyen Suns2ın bu konuyu kendisiyle konuşması gerektiğini söylemişti. Tecrübeli oyuncu, yönetime gönderdiği mesajda oynak istemediği bir takıma takaslanmaya karşı çıktığını vurguladı.

Suns’ın Beal konusunu çözüme kavuşturduktan sonra Butler’ı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

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