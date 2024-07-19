Bütün araçlarda zorunlu. Takmayana rekor ceza

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Bütün araçlarda zorunlu. Takmayana rekor ceza

Bütün araç sahiplerini ilgilendiren yeni sistemin detayları netleşti.

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