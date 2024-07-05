Bütün bunlar nas ekonomisinin sonucu. Dünyada yüzde 2 azaldı Türkiye'de yüzde 68 arttı

Türkiye ile küresel gıda enflasyonu arasındaki makas git gide açılıyor. Küresel gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 düşüş gösterirken, Türkiye'de yüzde 68,2 artış kaydetti.

Dünya gıda fiyatları haziranda bitkisel yağ, şeker ve süt ürünleri endekslerindeki artışların tahıl fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesiyle aylık olarak değişim göstermedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mayıstaki revize 120,6 seviyesinden değişim göstermeyerek haziranda 120,6 olarak gerçekleşti.

Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 120,4 olarak kaydedilmişti.

Hazirandaki dünya gıda fiyatları endeksi bir yıl önceki seviyenin yüzde 2,5 aşağısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Mart 2022'de kaydettiği tarihi zirvenin ise yüzde 24,8 altında yer alıyor.