Bütün bunlar nas ekonomisinin sonucu. Dünyada yüzde 2 azaldı Türkiye'de yüzde 68 arttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bütün bunlar nas ekonomisinin sonucu. Dünyada yüzde 2 azaldı Türkiye'de yüzde 68 arttı

Küresel gıda fiyatlarında aylık değişim yaşanmazken, yıllık yüzde 2 seviyesinde bir düşüş görülüyor. Türkiye'de ise yıllık yüzde 68'i aşan bir artış mevcut.

Türkiye ile küresel gıda enflasyonu arasındaki makas git gide açılıyor. Küresel gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 düşüş gösterirken, Türkiye'de yüzde 68,2 artış kaydetti.

Dünya gıda fiyatları haziranda bitkisel yağ, şeker ve süt ürünleri endekslerindeki artışların tahıl fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesiyle aylık olarak değişim göstermedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mayıstaki revize 120,6 seviyesinden değişim göstermeyerek haziranda 120,6 olarak gerçekleşti.

Mayıs gıda fiyatları endeksi daha önce 120,4 olarak kaydedilmişti.

Hazirandaki dünya gıda fiyatları endeksi bir yıl önceki seviyenin yüzde 2,5 aşağısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Mart 2022'de kaydettiği tarihi zirvenin ise yüzde 24,8 altında yer alıyor.

İlgili Haberler
Abdulkadir Selvi'nin üstünü kim çizdi? Orhan Uğuroğlu açıkladı. Son uçağa da alınmadı
Et ve süt ürünleri fiyatları zıplayacak. Yeni vergiler çiftçinin canını yakacak
Son Haberler
Abdulkadir Selvi'nin üstünü kim çizdi? Orhan Uğuroğlu açıkladı. Son uçağa da alınmadı Gündem
Abdulkadir Selvi'nin üstünü kim çizdi? Orhan Uğuroğlu açıkladı. Son uçağa da alınmadı
Portakal yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek Keşfet
Portakal yemeden önce bilmeniz gereken 20 gerçek
Polis merkezine saldırı girişiminde istenen ceza belli oldu Gündem
Polis merkezine saldırı girişiminde istenen ceza belli oldu
Devlet Bahçeli gemileri yaktı. Milli takımı geri çağırdı Spor
Devlet Bahçeli gemileri yaktı. Milli takımı geri çağırdı
İnan Kıraç dayanamadı Spor
İnan Kıraç dayanamadı
MSB ‘Kilit kapanıyor’ diyerek paylaştı! Komandolar Irak'ın kuzeyine böyle indi... Gündem
MSB ‘Kilit kapanıyor’ diyerek paylaştı! Komandolar Irak'ın kuzeyine böyle indi...