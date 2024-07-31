Bütün emeklilere bedava oldu. Tek kuruş para ödemeyecekler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bütün emeklilere bedava oldu. Tek kuruş para ödemeyecekler

Arabası olan emeklilere sevindirici bir haber geldi.

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