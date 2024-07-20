Bütün emeklilere ek 5 bin lira verilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bütün emeklilere ek 5 bin lira verilecek

SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere güzel haberi duyurdu. Bütün emeklilere 5 bin TL verilecek. İşte tüm ayrıntılar...

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